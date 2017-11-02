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02.11.2017 (21:01)

Подразделение антитеррора российской военной базы в Абхазии поднято по тревоге в ходе тренировки

Подразделение антитеррора российской военной базы в Абхазии в рамках проведения тренировки по противодействию незаконным вооруженным формированиям оперативно поднято по тревоге.

По замыслу учебного мероприятия террористы, которых обозначала группа военнослужащих соединения, проникли на территорию военного городка и предприняли попытку захвата помещений для хранения оружия.

Личный состав подразделения антитеррора с применением современных бронетранспортеров БТР-82АМ, штатного стрелкового оружия и средств связи отработал действия по блокированию и уничтожению условного противника.

Для усиления подразделения антитеррора были задействованы дополнительные дежурные подразделения, которые для перегруппировки создали дымовую завесу и из автоматов АК-74 и ручных пулеметов РПК Калашникова подавили огневые точки условных террористов в захваченных зданиях.

Также в ходе тренировки военными медиками был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим.

Целью мероприятия ставилась выработка у военнослужащих российской военной базы умелых и грамотных действий при выборе огневых позиций, мастерском владении оружием и приемами рукопашного боя, слаженном взаимодействии в ходе боя.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Антитеррор
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