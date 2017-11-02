02.11.2017 (19:45)

Министр обороны России поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления Генерального штаба с профессиональным праздником — Днем военного разведчика

Военные разведчики обеспечили успешную работу Воздушно-космических сил в ходе операции в Сирии, заявил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая перед сотрудниками Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в преддверии Дня военного разведчика.

Он сообщил, что сегодня шесть самолетов Ту-22М3 нанесли очередные удары по объектам террористов в Сирии, подчеркнув, что успешный результат во многом обеспечен и действиями военных разведчиков.

«Это лишь маленькая часть той работы, которую сегодня ведет военная разведка. И мы вам благодарны, признательны за это», –– отметил Министр обороны.

Министр обороны привел такой красноречивый факт –– за проявленное мужество почти 750 сотрудников военной разведки удостоены высоких званий Героя Советского Союза» и Героя России, тысячи награждены орденами и медалями.

Отдельные слова признательности и благодарности глава военного ведомства адресовал ветеранам военной разведки.

«И я сегодня еще раз хочу пожелать вам здоровья, берегите себя, вы нужны нам, нужны стране, нам нужен ваш опыт», –– заключил глава военного ведомства.

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