02.11.2017 (19:47)

Руководители патриотических клубов ДОСААФ Белгородской области сдали экзамены по начальной военной подготовке

Руководители патриотических клубов ДОСААФ Белгородской области сдали экзамены по начальной военной подготовке. Экзаменирование проводилось на базе одной из воинских частей Белгорода. Представители 44 военно-патриотических клубов областной оборонной организации продемонстрировали навыки надевания общевойскового защитного комплекта, стрельбы из электронной винтовки, сдавали нормативы строевой и физической подготовки, зачёт по общевоинским уставам.

Проект по повышению квалификации руководителей военно-патриотических клубов разработан региональным отделением ДОСААФ совместно с областным управлением молодёжной политики. Авторы уверяют, такая идея — первая и единственная в стране. Основная деятельность клубов направлена на подготовку школьников и студентов к службе в Вооруженных Силах и поступлению в высшие военные учебные заведения. И здесь большую роль играет личный пример руководителей и преподавателей.

«Мы для себя не ставим такой цели, чтобы все ребята, прошедшие клубы, служили в Вооруженных Силах, это могут быть и другие силовые структуры. Но самое главное, чтобы молодой человек был готов к будущей жизни», — отметил председатель регионального отделения ДОСААФ Белгородской области Александр Ахтырский.

«Мы достигаем нескольких целей. Ребята готовятся к службе в армии, физически развиваются, таким образом происходит и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развивается любовь к Родине. Ребята постигают многие военные специальности, то есть в последующем они смогут, как настоящие бойцы, уже в большей степени подготовленными прийти в армию и защищать страну», — подчеркнул начальник отдела духовно-нравственного и патриотического воспитания управления молодёжной политики Белгородской области Александр Максименко.

Своими впечатлениями поделился специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Русич» местного отделения ДОСААФ Краснояружского района Сергей Воронков: «Конечно, пришлось готовиться к выполнению этих нормативов, поддерживать себя в физической форме постоянно. Сейчас уже прошло испытание по стрельбе, физической подготовке, приятно было узнать положительные результаты. Уже удалось пройти смотр по строевой подготовке, тоже было волнительно».

Будущей весной руководителям клубов предстоит пройти подготовку по военной топографии, тактике и стрельбе из боевого оружия.



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