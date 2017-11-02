02.11.2017 (19:33)

В КВЦ «Патриот» прошло заседание секций Попечительского совета

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло общее заседание секций Попечительского совета Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

В расширенном заседании приняли участие: Председатель общественной организации «Союз десантников России», Председатель Попечительского совета парка «Патриот» - В.А.Востротин, директор ВППКиО «Патриот» - С.А.Мирошниченко, временно исполняющий обязанности начальника КВЦ «Патриот» - А.Т.Рвачёв, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Седьмого созыва, Председатель Клуба Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, Герой Советского Союза – Н.Т.Антошкин, Первый вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» - А.Н.Чилингаров, Главный редактор, Генеральный директор АО «ИД «Комсомольская правда» - В.Н.Сунгоркин и другие члены совета.

В рамках встречи были подведены итоги работы и обобщены планы текущей деятельности ВППКиО ВС РФ «Патриот» и КВЦ «Патриот» до конца года, а также озвучены планируемые мероприятия в 2018 году.

На повестке заседания обсуждались вопросы, касающиеся перспективного плана развития парка «Патриот». Особое внимание члены попечительского совета уделили тематике взаимодействия с общественно-патриотическими организациями, благодаря которому, на территории объектов Парка повысится количество выездных тематических уроков истории для учащихся Москвы и Московской области, мастер-классов для молодых специалистов по направлениям деятельности и важнейших мероприятий в сферах военно-патриотической, культурной и спортивной направленности.

Кроме того, был поднят актуальный вопрос PR и IT поддержки патриотических мероприятий, которые ежегодно проходят на территории парка «Патриот» и КВЦ «Патриот».

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