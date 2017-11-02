02.11.2017 (19:30)

Более 600 школьников и юнармейцев из Иркутской области посетили КВЦ «Патриот»

Более 640 школьников из Иркутской области посетили Конгрессно-выставочный центр (КВЦ) «Патриот». Ребята прибыли в столичный регион на специализированном детском поезде «РЖД-тур» по программе «Моя Россия – две столицы». В путь из Иркутска они отправились 23 октября. Среди участников программы – юнармейцы, кадеты, участники других общественных движений, активисты.

Для встречи со школьниками в КВЦ «Патриот» прибыл олимпийский чемпион, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Труненков.

Встречая Иркутских школьников он отметил: «Я очень рад, что такая представительная делегация приехала к нам из Сибири. Поездка в Москву для многих стала первым посещением столицы. Такие программы, как «Моя Россия» помогают увидеть всю красоту нашей необъятной Родины. Сейчас мы готовим обширную программу на 2018 год, к участию в этих мероприятиях мы обязательно пригласим вас».

В главном выставочном павильоне приехавшие из Сибири ребята показали концертную программу, посвященную 80-летию образования Иркутской области. Народные танцы и песни, выступление юных казаков и акробатов, пляска сибирского шамана. В конце выступления ребята исполнили танец-флешмоб «Я, ты, он, она – вместе целая страна». Также иркутские школьники написали письма военнослужащим российской армии, которые вручили Дмитрию Труненкову с просьбой передать их в воинские части. После поездки многие ребята планируют вступить в ряды Юнармии.

Провожая ребят, временно исполняющий обязанности начальника КВЦ «Патриот» Александр Рвачёв отметил: «Нам было очень приятно принимать у себя такую многочисленную делегацию из Сибири! Мы сделали всё возможное, чтобы ребятам было комфортно выступать и провести время. От себя лично и от всего коллектива нашего Учреждения желаю всем участникам программы «Моя Россия» успехов, крепкого здоровья, удачи в учёбе и делах! Мы будем рады снова увидеть Вас нашими гостями».

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