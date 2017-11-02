02.11.2017 (19:31)

Командующий войсками ЮВО рассказал «Красной звезде» об итогах деятельности войск в 2017 году

Пятничный номер газеты «Красная звезда» открывает интервью командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова. Он рассказал об итогах деятельности войск ЮВО в 2017 учебном году и приоритетных задачах на ближайшую перспективу.

Также «Красная звезда» сообщает об участии Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в торжественных мероприятиях, посвященных Дню военного разведчика.

Очередной номер приводит итоги селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ, прошедшего в среду под руководством главы российского военного ведомства.

Газета информирует о рабочей поездке начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова в Республику Беларусь, где он принял участие в заседании Военного комитета государств – участников ОДКБ.

К 75-летию создания гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии публикуется беседа с командиром этого соединения гвардии генерал-майором Павлом Бурковым.

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