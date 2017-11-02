02.11.2017 (19:21)

Более 2 тысяч военнослужащих ВВО посетили мероприятия автопробега «Дальневосточный гектар»

Более 2 тысяч военнослужащих воинских частей Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота посетили мероприятия автопробега «Дальневосточный гектар».

Представители автопробега уже посетили Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, шесть крупных воинских частей округа, дислоцированных в Хабаровском крае и Хабаровске.

Участники мероприятия на брендированном автомобиле посетят воинскую часть округа ВВО в Еврейской автономной области, соединения ВВО, дислоцированные в Белогорском гарнизоне и поселке Екатеринославка (Амурская область), Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К.Рокосовского в городе Благовещенск.

В Приморском крае автопробег сделает остановки в воинских частях округа в Лесозаводске, селе Сергеевка, поселке городского типа Сибирцево, Уссурийске и Артеме.

Во время информационных встреч с личным составом частей и соединений Восточного военного округа специалисты демонстрируют весь процесс выбора и оформления земельного участка на Дальнем Востоке, работу федеральной информационной системы «НадальнийВосток.РФ», рассказывают о видах разрешенного использования и мерах поддержки для освоения «дальневосточных гектаров», а также о возможностях трудоустройства на дальневосточных предприятиях по окончании срока службы.

Всего в ходе автопробега «Дальневосточный гектар» планируется охватить более 5 тысяч военнослужащих округа.

Справочно:

На сегодняшний день Хабаровский край лидирует по выдаче «дальневосточных гектаров» - здесь земельные участки оформили уже более 7 тысяч человек из 16 тысяч, подавших заявления. В регионе предусмотрены дополнительные меры поддержки для освоения земельных участков, и ряд участников программы уже воспользовался ими для реализации своих планов. Общая сумма выплат по различным мерам поддержки в крае составила 47,5 миллионов рублей.

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