02.11.2017 (19:18)

Истребители-бомбардировщики Су-34 авиации ВВО поразили мобильные цели условного противника

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, поступивших на вооружение в конце прошлого месяца в смешанное авиационное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты.

Летчики отработали комплекс мероприятий по аэронавигации, пилотированию по заданному маршруту, уклонению от средств ПВО условного противника.

Помимо этого, летчики совершенствовали свои навыки в выполнении элементов сложного пилотажа на малых и средних высотах, полетах на максимальную дальность, а также осуществили проход над аэродром, отрабатывая посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.

Кроме того, был выполнен комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, в частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.

Экипажи решали различные летные тактические задания, в частности, провели воздушную разведку, обнаружили мобильные цели, имитирующие танки условного противника и уничтожили их электронными пусками.

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