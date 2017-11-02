02.11.2017 (17:43)

В штабе Северного флота прошла презентация электронной версии книги «О чём молчат фьорды»

Сегодня в штабе Северного флота состоялась презентация электронной версии военно-исторического издания «О чём молчат фьорды». Этот сборник состоит из 20 очерков о разведчиках, чекистах и норвежских антифашистах, внесших значительный вклад в разгром гитлеровских войск в Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

Книгу представили её редактор-составитель – председатель совета некоммерческого фонда «Щит» – генерал-майор в отставке Геннадий Гурылев и члены авторской группы – активисты фонда – Вячеслав Федоров и Виктор Сидорин.

Над рукописью в течение трёх лет работал коллектив из 12 человек. В рецензировании и корректуре текстов приняли непосредственное участие сотрудники управлений штаба Северного флота.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов от имени военнослужащих Северного флота поблагодарил авторов и создателей книги за неоценимый вклад в увековечивание памяти подвига героических разведчиков, о деятельности которых по ряду причин ранее не было известно широкому читателю.

Книга «О чём молчат фьорды» основана на архивных материалах и воспоминаниях, собранных ветеранами во время целенаправленных исследовательских поездок по Мурманской области и норвежской губернии Финнмарк.

Электронное издание дополнено творческими проектами мурманских телекомпаний – фильмами и передачами: «13 теней войны», «На уровне сердца» и «Помнить – значит делать».

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