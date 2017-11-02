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02.11.2017 (19:06)

Корветы Балтийского флота отработали на учении поиск подлодки и противовоздушную оборону

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», находящийся в дальнем походе, отработал совместные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. В частности, экипажи провели плановые учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.

В Средиземноморье экипажи также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением условных стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей.

Отряд кораблей покинул Балтийск 14 октября и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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