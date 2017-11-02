02.11.2017 (19:00)

132 года назад на воду был спущен крейсер «Адмирал Нахимов» - первый российский крейсер с башенной артиллерией

2 ноября 1885 на воду был спущен крейсер «Адмирал Нахимов» –– первый российский крейсер с башенной артиллерией. Он был построен на Балтийском заводе в Петербурге корабельным инженером полковником Николаем Андреевичем.

Большую часть службы крейсер провел в дальних плаваниях. 29 сентября 1888 года он ушел из Кронштадта на Дальний Восток и вернулся назад только три года спустя. После ремонта новый дальний поход – сначала в США, затем на Средиземное море, а оттуда - опять на Дальний Восток.

В 1894 году крейсер участвовал в маневрах на рейде китайского порта Чифу, затем посетил Владивосток, корейские и японские порты. В мае 1898 года вернулся на Балтику.

После модернизации крейсер, в 1900 году причисленный к гвардейскому экипажу, отправился в третье плавание на Тихий океан. В течение двух лет участвовал в маневрах Порт-Артурской эскадры, посетил Японию и Корею, выполнял дипломатические миссии.

С началом русско-японской войны крейсер «Адмирал Нахимов» под командованием капитана 1 ранга А. А. Родионова вошел в состав 2-го броненосного отряда 2-й Тихоокеанской эскадры (командир отряда - контр-адмирал Д. Г. Фелькерзам).

14 мая 1905 года в Цусимском сражении крейсер получил около 20 попаданий снарядами, а ночью в 21:30-22:00 торпедирован в правый борт с носа. Утром 15 мая полузатопленный корабль продолжал движение кормой вперед (из-за носовой пробоины появился сильный дифферент) и был окончательно затоплен экипажем лишь при появлении японских кораблей.



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