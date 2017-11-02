02.11.2017 (18:59)

Военные инженеры Балтийского флота установили понтоны в городе Гвардейске Калининградской области в местах подтопления

Военнослужащие морского инженерного полка Балтийского флота установили два звена понтонно-мостового парка (ПМП) в городе Гвардейске, где оказались затопленными дома из-за подъема уровня воды в реке Преголя. В частности, вышедшая из берегов река подтопила три жилых дома на улице Нагорной, залила подвальные помещения. Более 35 жильцов подтопленных домов оказались не в состоянии выйти на улицу.

Решение оказать помощь жителям Гвардейска принял командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов после обращения муниципальных властей.

Военнослужащие Балтийского флота после проведения инженерной разведки установили прямо под подъездами домов звенья понтонов, обеспечив гражданам безопасный выход из собственных домов.

Помимо двух установленных понтонов инженеры Балтийского флота пригнали еще дополнительных три звена ПМП на случай ухудшения водной обстановки в районе подтопления. Кроме того, из числа военнослужащих создана эвакуационная группа из 10 специалистов с инженерным оборудованием и имеющая в своем распоряжении два катера.

Обильные ливневые дожди стали причиной подтопления обширных территорий в Калининграде и области. Повышение уровня воды в реке Преголя началось с 1 ноября.

31 октября инженеры Балтийского флота в поселке Ратное в Гвардейском городском округе соорудили временный мост по просьбе местных властей. Населённый пункт из-за разлившегося канала был разделён буквально на две части.

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