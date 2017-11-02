02.11.2017 (15:30)

В Михайловской военной артиллерийской академии прошел День открытых дверей

В Санкт-Петербурге в Михайловской военной артиллерийской академии прошел очередной День открытых дверей.

ВрИО заместителя начальника академии по работе с личным составом полковник Александр Щербаков, поприветствовав будущих абитуриентов и их родителей, рассказал им об истории академии.

Затем начальник учебно-методического отдела полковник Алексей Сапожников разъяснил правила приема в вуз. Он подчеркнул, что большинство преподавателей академии имеют богатый войсковой опыт, ученую степень и звание.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с учебно-материальной базой, позволяющей осуществить подготовку высококвалифицированных специалистов и обеспечить условия для всестороннего развития личности курсантов. Они посетили учебные классы, лаборатории и аудитории, осмотрели образцы вооружения. По окончании мероприятия гостям были вручены памятные сувениры с символикой академии.

Среди учащейся молодежи Санкт-Петербурга Дни открытых дверей пользуются заслуженной популярностью. Они оказывают значимую помощь в выборе профессии.

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