02.11.2017 (18:49)

На полигоне Капустин Яр завершился полевой выход зенитчиков Западного военного округа

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершилось учение по управлению противовоздушной обороной (ПВО), в котором зенитные и зенитные ракетные (ЗРК) соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) отрабатывали вопросы отражения ударов средств воздушного нападения условного противника.

В учении было задействовано максимальное количество типов зенитных и зенитных ракетных комплексов ПВО, стоящих на вооружении ЗВО, в том числе ЗРК С-300, «Бук», «Стрела-10», «Тор-М2У», зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», зенитные самоходные установки «Шилка».

Боевые расчеты совершенствовали боевое слаживание, закрепляли на практике полученные знания и навыки по управлению огнем и ведению стрельбы по назначенным целям.

Зенитчики отработали действия по прикрытию войск и важнейших объектов инфраструктуры от ударов с воздуха, выполнив в общей сложности 26 боевых стрельб и применив около 200 управляемых зенитных ракет.

Для обеспечения боевых стрельб специалистами полигонной службы были подготовлены мишени типа «Кабан», «Пищаль», «Саман», имитирующие различные средства воздушного нападения условного противника.

В данный момент подразделения ПВО готовятся к совершению марша комбинированным способом в районы постоянной дислокации. Для переброски техники будет задействовано около 30 воинских эшелонов.

В ходе совершения марша подразделения выполнят комплекс мероприятий по всестороннему обеспечению воинских колонн, действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также проезд по условно зараженным участкам местности.

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