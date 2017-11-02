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02.11.2017 (17:03)

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой удар по объектам ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Сегодня, осуществляя поддержку сирийским правительственным войскам в разгроме боевиков ИГИЛ на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль.

Целями для поражения стали склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

Дальние бомбардировщики взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и вышли в район нанесения авиаудара.

Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось самолетами Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

После успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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