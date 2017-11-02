02.11.2017 (15:19)

В РВСН будет направлено более 9 тыс. новобранцев осеннего призыва

В ходе осеннего призыва для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будет направлено более 9 тыс. новобранцев.

Количество военнослужащих по призыву в РВСН постепенно снижается в связи с ежегодным увеличением поступления военнослужащих по контракту. В этом году их численность достигла 18 тыс. человек. Это и позволило РВСН в условиях демографического кризиса, не снижая боеготовность войск, сократить показатели укомплектованности войск военнослужащими по призыву.

Около 2,5 тыс. призывников в ходе нынешней призывной кампании будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.

Из системы начального профессионального образования планируется набрать около 150 человек — это такие специальности как телефонисты, медики, повара.

Стабильным источником новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения военной службы в воинских частях РВСН, — около 1,5 тыс. специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Новобранцы в РВСН будут поступать из всех регионов РФ, кроме Калининградской области и Дальнего Востока. При комплектовании соединений и частей РВСН в основном соблюдается территориальный принцип, т.е. новобранцы служат недалеко от своих регионов.

В ходе осенней призывной кампании для службы в РВСН в настоящее время направлено уже более 2000 новобранцев.



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