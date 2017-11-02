02.11.2017 (14:44)

Начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Бресте

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов принял участие в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло сегодня в Бресте

Главы военных делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обменялись мнениями о состоянии военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, тенденциях ее развития и существующих вызовах и угрозах военной безопасности государствам – членам ОДКБ.

В ходе работы, носившей конструктивный и плодотворный характер, были также обсуждены вопросы, связанные с функционированием и развитием системы коллективной безопасности, подведены итоги совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2017 году, согласованы порядок их проведения в следующем году, в том числе ряда военных учений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице