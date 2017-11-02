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02.11.2017 (14:08)

Психологи российской военной базы в Таджикистане провели тестирование военнослужащих

Психологи 201-й российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, завершили тестирование личного состава.

Обязательное психологическое обследование прошли как штатный состав военной базы, так и прибывший на доукомплектование подразделений.

В ходе изучения воинских коллективов специалисты группы психологической работы соединения оценили нервно-психическую устойчивость, личностные качества военнослужащих и подготовили рекомендации командирам для более эффективной работы с подчиненными, сплочению экипажей и расчетов боевых машин.

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Психологи
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