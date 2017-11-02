02.11.2017 (13:05)

Командующий Северным флотом вручил офицерам государственные награды

Сегодня на Северном флоте состоялось заседание Военного совета, в начале которого командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил государственные награды отличившимся офицерам.

В соответствии с указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу орденом Мужества были награждены командир Беломорской военно-морской базы СФ контр-адмирал Аркадий Романов и старший офицер отдела береговых войск Северного флота подполковник Сергей Макогончук.

Знаком отличия «За безупречную службу» (25 лет) отмечен начальник отделения штаба дивизии ракетных кораблей СФ капитан 3 ранга Андрей Гонта.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены заместитель командира корабельного истребительного авиаполка по инженерно-авиационной службе СФ подполковник Максим Косенко и старший офицер управления боевой подготовки флота капитан 2 ранга Евгений Кузнецов.

Также ряд старших офицеров был награждён медалями Суворова, Ушакова и Нестерова.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице