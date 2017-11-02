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02.11.2017 (13:01)

Экипажи кораблей Новороссийской ВМБ провели комплексные учения по борьбе за живучесть

В соответствии с курсом подготовки кораблей к выполнению задач по предназначению в Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота экипажи кораблей соединения охраны водного района провели комплексные учения по борьбе за живучесть на специализированных тренажерах.

В рамках учения корабельные аварийно-спасательные группы выполнили задачи по локализации и тушению условного объёмного пожара в корабельных отсеках с использованием специального термостойкого снаряжения и заделыванию пробоин в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.

Подобные учения являются обязательным элементом подготовки экипажей надводных кораблей флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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