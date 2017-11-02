02.11.2017 (13:01)
Экипажи кораблей Новороссийской ВМБ провели комплексные учения по борьбе за живучесть
В соответствии с курсом подготовки кораблей к выполнению задач по предназначению в Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота экипажи кораблей соединения охраны водного района провели комплексные учения по борьбе за живучесть на специализированных тренажерах.
В рамках учения корабельные аварийно-спасательные группы выполнили задачи по локализации и тушению условного объёмного пожара в корабельных отсеках с использованием специального термостойкого снаряжения и заделыванию пробоин в корпусе корабля с откачкой поступающей забортной воды.
Подобные учения являются обязательным элементом подготовки экипажей надводных кораблей флота.