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02.11.2017 (12:52)

Представители Юнармии и Южно-Уральского госуниверситета будут сотрудничать в области патриотического воспитания молодежи

В Челябинске в одном из крупнейших вузов России – Южно-Уральском государственном университете (УЮрГУ) – состоялось знаковое мероприятие.

Начальник факультета военного обучения ЮУрГУ полковник Николай Карпов и начальник Челябинского регионального штаба Юнармии Алексей Зязев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки.

 Факультет – не только базовая площадка профессиональной военной подготовки на Урале, но и дружный коллектив единомышленников и надежных соратников. Полковник Николай Карпов, генерал-майор Виктор Сидоров, многие достойные офицеры участвовали в выполнении важнейших боевых задач, проходили ранее службу в Чебаркульском гарнизоне, внесли значительный вклад в становление и развитие военно-шефской работы. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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