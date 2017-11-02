02.11.2017 (11:57)

Более 100 танковых экипажей ЦВО приняли участие в учении под Челябинском

Более 100 экипажей танков Т-72 90-й танковой дивизии Центрального военного округа приняли участие в учении на полигоне под Челябинском.

Мероприятие проводилось в рамках первой итоговой проверки соединения, сформированного год назад на Урале.

В ходе учения танкисты осуществляли рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Обороняющиеся подразделения пытались сорвать продвижение противоборствующей стороны, применяя танковую «карусель», когда каждый новый залп из бронемашины осуществлялся в новой точке, устраивали засады, заманивая передовые силы в огневые мешки.

В завершение экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб по мишеням, имитирующим танк, расчет гранатомета и противотанковый ракетный комплекс на автомобиле, на удалении до 2 км.

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