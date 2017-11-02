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02.11.2017 (11:39)

Специалисты РХБ защиты представили в Сочи уникальный мобильный комплекс для анализа патогенных биологических материалов

Специалисты войск радиционной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ представили мобильный комплекс для анализа патогенных биологических материалов участникам международной конференции, посвященной глобальным угрозам биологической безопасности.

В его состав входят модули анализа проб методом полимеразной цепной реакции и генотипирования, иммуноферментного анализа, обработки информации, а также машина биологической разведки.

Комплекс позволяет проводить работы по выявлению возбудителей особо опасных и опасных инфекционных заболеваний современными экспрессными методами автономно в условиях отсутствия стационарной лабораторной базы, а также проводить прогнозирование и оценку биологической обстановки с использованием специального программного обеспечения и современных геоинформационных систем.

           Комплекс был успешно апробирован и отлично зарекомендовал себя в ходе обеспечения безопасности зимней Олимпиады в Сочи, на Чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, а также на Кубке Конфедераций ФИФА, проходившем в этом году в России.

В Сочи сегодня завершает работу международная конференция, посвященная глобальным угрозам биологической безопасности, а также выработке мер, направленных на их решение.

Конференция собрала более 100 участников из 40 стран мира, представляющих различные международные и общественные организации, авторитетные научные сообщества.

В ходе дискуссий, семинаров, «круглых столов» рассматриваются проблемы биологической безопасности в мире в контексте осуществления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска РХБ защиты
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