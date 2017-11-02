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02.11.2017 (11:04)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло соревнование по военному троеборью

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по военному троеборью.

В соревнованиях приняло участие более 50 военнослужащих. Участники соревновались в стрельбе из АК-74, метание гранаты и кросс на 3 километра.

По условиям состязаний военнослужащие вели стрельбу из положения «с колена» 20 секунд и положения «стоя» 25 секунд, метали гранаты на точность в круги радиусом 0,5 м, 1,5 м и 2,5 м, находящихся на расстоянии 40 метров. Также военнослужащие преодолевали дистанцию протяженностью 3 километра с выкладкой.

По итогам соревнований призерам были вручены грамоты, а также была сформирована сборная команда ОГРВ ПРРМ для участия в чемпионате среди силовых ведомств Приднестровского региона.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Спорт
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