02.11.2017 (10:55)
Тихоокеанский флот получил новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок»
На полуострове Камчатка соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России пополнилось новым противодиверсионным катером проекта 21980 «Грачонок».
Он стал уже четвертым кораблем данного проекта, который получил Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.
Катер предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.
Справочно:
Тактико-технические характеристики катера «Грачонок»:
водоизмещение – 138 тонн, длина – 31 метр, ширина – 7,4 метра, максимальная скорость – 23 узла, дальность плавания 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек.