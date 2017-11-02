02.11.2017 (10:44)

В ЗВО за один месяц было построено 4 танкодрома и 3 войсковых стрельбища

Четыре новых учебных танкодрома, оснащенных в соответствии с современными требованиями практической подготовки войск, за один месяц было построено и передано объединениям и соединениям Западного военного округа (ЗВО), дислоцированным на территории Ленинградской, Нижегородской, Калининградской и Воронежской областей.

Кроме того, войска округа к новому учебному году получили три новых войсковых стрельбища и два полевых тира, оборудованных комплексами, которые позволяют создавать мишенную обстановку из мишеней на радиоуправляемых подъемниках с отображением каждого попадания на мониторе у оператора пункта управления.

Также в ходе подготовительного периода к новому учебному году на полигонах ЗВО появится пятнадцать механизированных мостов на жестких опорах, предназначенных для преодоления войсками водных преград и других препятствий.

Всего в ЗВО 25 полигонов общей протяженностью более 10 тыс. га. Практически каждый из них оснащен ротными тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки на реальной местности при проведении учений с боевой стрельбой, а также комплектами унифицированной мишенной обстановки, предназначенной для обучения войск стрельбе по появляющимся мишеням.

Строительство новых объектов и реконструкция уже имеющихся позволит существенно повысить качество подготовки войск (сил) ЗВО и значительно сократить сроки обучения специалистов.

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