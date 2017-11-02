02.11.2017 (07:49)

Около 10 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота и Восточного военного округа обеспечены жильем в Приморье

За 5 лет работы Владивостокского отдела «Востокрегионжилье» в отношении 9,9 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота, Восточного военного округа, которые проходят службу на территории Приморского края, исполнены социальные обязательства по обеспечению жильем.

За счет предоставления квартир, жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов (ГЖС) за указанный период очередь нуждающихся в жилье сократилась в 3,5 раза.

Только в 2017 году квартирами в натуральном виде в регионе обеспечено около 200 военнослужащих.

С 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия.

В общем объеме предоставленного постоянного жилья субсидия уже составила около 70 %, ее получили 808 военнослужащих, проходящих службу на территории Приморского края. В 2017 году субсидия была предоставлена 237 военнослужащим. Всего на предоставление военнослужащим жилищной субсидии за последние три года было выделено около 6 млрд. рублей.

Активно решается вопрос обеспечения служебным жильем и выплат компенсаций военнослужащим за поднаём жилья. В 2015 году размер компенсации за поднаем жилья был увеличен в 3,3 раза, в среднем до 17,6 тысяч рублей в месяц (на одну семью), что позволило за период действия этой нормы компенсировать семьям военнослужащих около 90 % фактических затрат за наем жилья.

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