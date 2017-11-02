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02.11.2017 (07:38)

В Восточный военный округ началась поставка современных пожарных танков

На арсеналы Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях, поступила первая партия специальных пожарных машин (СПМ) на базе основных боевых танков Т-72 и Т-80.

СПМ выпущен АО «Омский завод транспортного машиностроения». Машина имеет массу около 60 тонн и запас хода более 250 километров. Экипаж пожарного танка из трех человек, с помощью установленного на машине оборудования, способен тушить огонь на расстоянии до 100 метров.

Главное преимущество этого вида спецтехники при тушении пожаров — возможность использования ее непосредственно в наиболее опасных местах (тушение складов боеприпасов, очаг техногенной катастрофы). СПМ хорошо бронирован, обладает высокой проходимостью и несет в своем резервуаре до 25 кубометров воды или специального средства для пожаротушения. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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