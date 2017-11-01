01.11.2017 (23:55)

До конца года два судна вспомогательного флота способные работать во льдах войдут в состав Северного флота

До конца года два новейших судна вспомогательного флота - судно тылового обеспечения ледового класса проекта 23120 «Эльбрус» и ледокол нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец» способные работать во льдах войдут в состав Северного флота.

Суда имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов обеспечения Российской Федерации в Арктической зоне.

Дизель-электрический ледокол нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец» до конца ноября прибудет в Мурманск и войдет в состав вспомогательного флота.

На ледоколе после проведения государственных испытаний проводится завершающая проверка функционирования всех систем и механизмов, после чего судно пополнит запасы и совершит межфлотский переход от предприятия в пункт приписки.

Ледокол «Илья Муромец» — это многофункциональное судно, которое будет выполнять задачи по проводке кораблей в ледовых условиях, научно-исследовательские и гидрографические работы, также при необходимости оказывать помощь аварийному кораблю или подводной лодке.

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» уже находится на Северном флоте и завершает испытания и готовится к процедуре передачи. «Эльбрус» сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нём можно выполнять передачу грузов на берег и корабли.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование даёт возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

Справочно:

Ледокол нового поколения «Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

Уникальное судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» проекта 23120 построено судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. «Эльбрус» имеет самую мощную энергетическую установку среди судов вспомогательного флота 18 мегаватт. Водоизмещение судна — 9,5 тысячи тонн, длина корпуса — 95 метров, ширина — 22 метра, осадка — 10 метров, скорость — 18 узлов. Дальность плавания — 5 тысяч морских миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 55 человек. В настоящее время на «Северной верфи» продолжается строительство второго судна проекта 23120 «Всеволод Бобров».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице