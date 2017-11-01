01.11.2017 (23:15)

С 2012 года более 4 тыс. военнослужащих получили жилье в Самарской области



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С 2012 года более 4 тыс. военнослужащих получили жилье в Самарской области. Об этом на подведении итогов пяти лет работы самарского филиала ФГКУ «Центррегионжилье» сообщил его руководитель Игорь Самсонов.

«С 2012 года исполнены социальные обязательства по предоставлению жилья в отношении 4143 военнослужащих в Самарской области», – сказал Самсонов. – Из них 1175 человек обеспечены постоянными квартирами, 286 человек – получили жилищные субсидии, 2408 семей военнослужащих обеспечены служебным жильем, остальные получают компенсацию за поднаем жилья.

И.Самсонов пояснил, что жилищные субсидии военнослужащие начали получать с 2014 года, за это время 286 человек получили более 1,7 млрд рублей.

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