01.11.2017 (22:34)

В общеобразовательной школе главного гарнизона РВСН открыт военно-патриотический класс для «Юнармейцев»

В Подмосковной «Власихе» - в главном гарнизоне РВСН - на базе школы им. А.С.Попова открыт военно-патриотический класс для «Юнармейцев». Новый специальный класс оборудован наглядными тематическими пособиями, экспонатами времен Великой Отечественной войны, видео-аппаратурой для просмотра образовательных фильмов.

Открытие военно-патриотического класса состоялось под руководством заместителя командующего Ракетных войск стратегического назначения по работе с личным составом генерал-майора Андрея Филатова.

«Сегодня в рядах движения «Юнармии» состоит более 180 тысяч ребят, готовящих себя к высокой миссии защитника нашей страны. Но главное для вас – вырасти достойными гражданами, знающими и чтящими историю своей страны. Командование РВСН очень заинтересовано в развитии юнармейского движения во Власихе. Хочу пожелать вам, ребята, новых достижений и высоких результатов», — обратился к присутствующим генерал-майор Андрей Филатов.

Отряд военно-патриотического клуба «Илья Муромец» городского округа «Власиха» Московской области вступил в ряды Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

Специальный класс был создан для развития военно-патриотического движения в РВСН, в нем ребята будут изучать азы военного дела. Программа предусматривает внеклассные занятия по строевой и огневой подготовке, военно-прикладным видам спорта.

Юнармейцы в свободное от учебы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, а также получают дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.

Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народам, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в движение может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице