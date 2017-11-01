01.11.2017 (21:24)
В Военно-воздушной академии завершилась летная практика курсантов
Более 1500 курсантов Военно-воздушной академии завершили летную практику в учебных авиационных базах и вернулись в филиалы академии в Сызрани и Челябинске для дальнего обучения.
Полеты проходили на вертолетах Ансат-У, Ми-8, Ми-24, а также самолетах Ту-134Ш и Ан-26Ш.
Средний налет среди курсантских экипажей армейской авиации составил более 50 часов, а среди штурманов – превысил 80 часов.
Летная практика проходила с начала апреля до конца октября в 2 потока в авиабазах на территории Саратовской, Самарской, Челябинской областей.
В ходе полетов будущие военные летчики отрабатывали взлет и посадки, полеты по маршруту, технику пилотирования.
Метки: