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01.11.2017 (21:24)

В Военно-воздушной академии завершилась летная практика курсантов

Более 1500 курсантов Военно-воздушной академии завершили летную практику в учебных авиационных базах и вернулись в филиалы академии в Сызрани и Челябинске для дальнего обучения.

Полеты проходили на вертолетах Ансат-У, Ми-8, Ми-24, а также самолетах Ту-134Ш и Ан-26Ш.

Средний налет среди курсантских экипажей армейской авиации составил более 50 часов, а среди штурманов – превысил 80 часов.

Летная практика проходила с начала апреля до конца октября в 2 потока в авиабазах на территории Саратовской, Самарской, Челябинской областей.

В ходе полетов будущие военные летчики отрабатывали взлет и посадки, полеты по маршруту, технику пилотирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование
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