01.11.2017 (21:10)

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» подведены итоги научной деятельности РВСН в 2017 году

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла конференция «Результаты деятельности Военно-научного комитета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2017 году».

Мероприятие открыл председатель Военно-научного комитета РВСН полковник Артём Вяткин, который отметил важность и значимость проводимой исследовательской деятельности в поисках передовых технологий в интересах РВСН и Вооружённых Сил Российской Федерации в целом.

В ходе конференции были заслушаны доклады о состоянии научной и конгрессно-выставочной деятельности в 2017 году заместителя начальника 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России по научной работе Александра Спренгеля, начальника отдела научной работы и подготовки научно-педагогических кадров Военной академии РВСН имени Петра Великого полковника Вячеслава Фёдорова, представителя Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого полковника Юрия Астапенко и других.

Были также выслушаны предложения по совершенствованию работы в 2018 году.

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