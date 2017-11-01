01.11.2017 (20:58)

С Белорусского вокзала Москвы стартовала очередная военно-историческая поездка «Дороги памяти — дороги мира»

В продолжение цикла «Европейские маршруты памяти» с Белорусского вокзала Москвы стартовала очередная военно-историческая поездка «Дороги памяти — дороги мира».

Мероприятие приурочено 72-й годовщине Нюрнбергского процесса и организовано Фондом «Мир ради жизни» при поддержке Российского военно-исторического общества и ДОСААФ России.

Ветераны из четырех регионов России отправились в Германию, чтобы напомнить о значении сохранения исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Маршрут начался с возложения цветов к памятнику «Прощание славянки» на Белорусском вокзале в Москве, откуда делегация из 36 человек отправилась в Берлин.

В ходе поездки запланировано посещение территорий бывших концлагерей Заксенхаузен, Дахау, Бухенвальда, воинских захоронений и других мемориальных объектов. Для противодействия возрождению идей нацизма и ксенофобии особое внимание будет уделено посещению новых музеев и центров документации, связанных с историей «коричневой чумы».

Справочно:

Первая акция «Дороги памяти — дороги мира» прошла в 2014 году и была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она была организована Московским областным отделением Российского военно-исторического общества и Фондом сохранения памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни» при поддержке правительства Московской области и ДОСААФ России.

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