01.11.2017 (20:44)

Акционерное общество «Военторг» при поддержке бренда «Армия России» анонсировало всероссийский конкурс начинающих дизайнеров

Акционерное общество «Военторг» при поддержке бренда «Армия России» объявляет о проведении всероссийского конкурса начинающих дизайнеров, который стартует в январе 2018 года.

Анонсирование конкурса состоялось в рамках деловой программы Международного форума моды, который проходит в Санкт-Петербурге.

Главный приз конкурса — денежная премия в размере 500 тыс. рублей и контракт на работу в дизайн-бюро Армии России АО «Военторг», а также уникальная возможность производства и выпуска коллекции победителя с указанием авторства.

Для всех участников, допущенных к финальной части конкурса, предусмотрены призы.

В состав жюри войдут известные артисты, эксперты в мире моды и дизайна, авторитетные представители фэшн-индустрии.

Основным критерием оценки будет уникальность предложенных идей, актуальность и соответствие бренду.

Информация о конкурсе и условиях участия будет опубликована на сайте АО «Военторг» (www.oaovoentorg.ru).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице