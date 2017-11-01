01.11.2017 (20:28)

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов выступил с лекцией перед слушателями Общевойсковой академии Вооруженных сил

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов в рамках очередного сезона курса «Армия и общество» выступил с лекцией «Актуальные вопросы военного строительства» перед профессорско-преподавательским составом и слушателями Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

В своем выступлении первый замглавы военного ведомства подробно остановился на актуальных угрозах и вызовах национальной безопасности, рассказал о социальных аспектах военного строительства и основных вопросах взаимодействия армии и гражданского общества.

При этом Руслан Цаликов особо отметил, что за последние несколько лет Вооруженные Силы стали одним из опорных институтов российского общества.

«Нам удалось вернуть уважение к военной профессии. Офицер стал нравственным ориентиром, примером для подражания», — подчеркнул первый замминистра обороны.

В завершении лекции Руслан Цаликов ответил на вопросы слушателей и преподавателей академии.

Справочно:

На курсе «Армия и общество» рассматриваются актуальные вопросы военного строительства, национальной безопасности Российской Федерации, укрепления взаимодействия армии и общества, армии и оборонно-промышленного комплекса. Лекции курса проходят регулярно в высших военных учебных заведениях Минобороны России с участием ведущих военных экспертов и руководства военного ведомства.

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