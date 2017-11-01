01.11.2017 (20:40)
Центральный военно-морской музей участвует в фестивале «Детские дни в Санкт-Петербурге»
С началом школьных каникул Центральный военно-морской музей (ЦВММ) стал участником фестиваля «Детские дни в Санкт-Петербурге», а также предоставил своим постоянным гостям — матросам срочной службы и курсантам военных училищ, возможность в очередной раз проникнуться атмосферой Российского флота.
В минувшие выходные в ЦВММ была организована концертная площадка «У маяка», где звучали песни о Родине и флоте. Курсанты начальных курсов — будущие военные моряки — посетили выставочные экспозиции, где услышали рассказ о героических традициях Российского флота и славных страницах его истории.
Фестиваль «Детские дни в Санкт-Петербурге» — это две недели игр и занятий для детей и подростков в музеях города. Он проводится с 28 октября по 7 ноября, а также 11–12 и 18–19 ноября.
Самые юные посетители Центрального военно-морского музея в рамках фестивальной программы принимают участие в квесте «Приключения корабельного кота». Корабельный кот Фок рассказывает гостям о жизни на военном паруснике. Маленькие гости в ходе экскурсии учатся различать мачты, заряжать пушку и подавать сигнал бедствия.