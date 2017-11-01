01.11.2017 (20:07)

В Мурманске прошла церемония посвящения в нахимовцы

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла церемония посвящения в воспитанники, клятву нахимовца принесли учащиеся всех трёх курсов одновременно, поскольку в этом году производился набор в училище мальчиков разного возраста в пятый, шестой и седьмой классы общим количеством - 240 человек.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, представители областной и городской власти, родители нахимовцев.

Обеспечили проведение церемониала военный оркестр Северного флота, военнослужащие экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», центра материально-технического обеспечения и военной полиции.

Напутствуя самых юных представителей ВМФ России, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что они стали членами большой и дружной военной семьи и должны отлично учиться, чтобы стать командирами кораблей и флотоводцами.

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