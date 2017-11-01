01.11.2017 (18:57)

В филиале Военно-медицинской академии прошла научно-практическая конференция, посвященная подготовке военных хирургов

В Москве, в филиале Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова прошла научно-практическая конференция «Современные аспекты подготовки военных хирургов». Во встрече, организатором которой выступила кафедра хирургии неотложных состояний и онкологии филиала ВМедА, приняли участие более 200 человек, в том числе представители учреждений высшего медицинского образования, сотрудники военно-медицинских организаций и лечебно-диагностических учреждений, представители промышленности и научно-исследовательских организаций, научных обществ.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной и научной работе, профессор, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы Богдан Николаевич Котив. Он отметил важность мероприятия в связи с проводимой в нашей стране последовательной и поэтапной реформой подготовки медицинских специалистов путем внедрения непрерывного медицинского образования. В докладе Б.Н. Котива «Особенности профессиональной подготовки военных хирургов в ВС РФ» были отражены современные аспекты подготовки военного хирурга.

Заведующий кафедрой хирургии неотложных состояний и онкологии филиала ВМедА им. С.М.Кирова профессор, доктор медицинских наук Игорь Борисович Максимов рассказал об исторических аспектах и современных особенностях подготовки военных хирургов на возглавляемой им кафедре.

Среди других наиболее интересных сообщений следует отметить доклад доктора медицинских наук Павла Георгиевича Брюсова, который сделал акцент на важности подготовки военных хирургов в свете особенностей современной военной доктрины и военных конфликтов. Заведующий кафедрой военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук Игорь Маркеллович Самохвалов рассказал о традициях подготовки военно-полевых хирургов, а так же о перспективах в обучении.

Для молодых хирургов в рамках конференции был проведен мастер-класс «Радиоволновые методы удаления новообразований кожи и слизистых: эффективность и результаты». А в завершении конференции состоялся круглый стол «Проблемные вопросы и перспективы подготовки военных хирургов».

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