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01.11.2017 (18:20)

Воспитанники 5 и 6 классов Московского суворовского военного училища посетили дом-музей В.М. Васнецова

29 октября воспитанники 5 и 6 классов Московского суворовского военного училища (СВУ) посетили дом-музей В.М. Васнецова, который построен по авторским эскизам и рисункам художника.

Виктор Михайлович Васнецов был поклонником старины, поэтому все предметы обстановки в доме сделаны по древнерусским образцам. Особое внимание привлекли настенные часы, которым более 200 лет, резной комод, и конечно, выставка картин.

Во время экскурсии суворовцы посетили мастерскую художника, где были созданы настоящие шедевры русской живописи: «Богатыри», «Витязь на распутье», «Иван-Царевич на сером волке» и другие. Экскурсия носила познавательный характер и способствовала формированию эстетического вкуса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Суворовское училище , Военное образование , Военно-патриотическое воспитание
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