01.11.2017 (18:20)

Воспитанники 5 и 6 классов Московского суворовского военного училища посетили дом-музей В.М. Васнецова

29 октября воспитанники 5 и 6 классов Московского суворовского военного училища (СВУ) посетили дом-музей В.М. Васнецова, который построен по авторским эскизам и рисункам художника.

Виктор Михайлович Васнецов был поклонником старины, поэтому все предметы обстановки в доме сделаны по древнерусским образцам. Особое внимание привлекли настенные часы, которым более 200 лет, резной комод, и конечно, выставка картин.

Во время экскурсии суворовцы посетили мастерскую художника, где были созданы настоящие шедевры русской живописи: «Богатыри», «Витязь на распутье», «Иван-Царевич на сером волке» и другие. Экскурсия носила познавательный характер и способствовала формированию эстетического вкуса.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице