01.11.2017 (18:07)

Памятник офицеру Александру Прохоренко, героически погибшему в Сирии, откроют в Оренбурге

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, героически погибшему в Сирии, будет торжественно открыт в Оренбурге 4 ноября. В памятно-торжественной церемонии примет участие делегация Национальной федерации парашютистов Италии.

Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО.

Памятник герою откроют в городском сквере имени Александра Прохоренко.

Сегодня итальянцы встретились с родителями офицера и посетили его школу, где им показали классы, где учился Прохоренко, а также музей Боевой славы с экспозицией, посвященной Герою России, его благодарности, грамоты, любимую книгу стихов поэта Константина Симонова, военную форму и награды.

«В той ситуации, в которой он оказался, было очень мало времени на размышление. Я сразу понял, что это герой, который войдет в историю. Всем нам стоит учиться у Александра мужеству и отваге», –– заявил глава итальянской делегации Адриано Токки во время посещения школы.

Подвиг российского офицера глубоко тронул европейцев. Чтобы выразить дань уважения, несколько французских семей передали его родителям награды своих предков, в том числе французский национальный орден «За заслуги», почетную грамоту, подписанную в 1983 году президентом Франсуа Миттераном, Военный крест с Пальмовой ветвью и орден Почетного легиона.

В августе этого года памятник Александру Прохоренко был открыт в итальянском городе Вальи-Сотто. Мраморная скульптура изображает офицера, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. В честь него планируется назвать улицу в итальянском городе Варезе.

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