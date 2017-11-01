01.11.2017 (18:01)

Артисты ЦДРА подготовили концертную программу к Дню основания Российского флота

Артисты ансамбля отдела культуры Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе выступили с концертной программой, посвященной Дню создания регулярного флота России, перед военнослужащими, гражданским персоналом, ветеранами воинской части, дислоцированной в Подмосковье.

Программа концерта, состоявшегося в клубе воинской части, была весьма насыщенной. Артисты концертного ансамбля, которым руководит лауреат всероссийских конкурсов Вадим Панфилов, предложили зрителям музыкальные произведения самых разных жанров.

Концерт открыла песня на слова и музыку С. Павлиашвили «Гордая моя Россия» в исполнении Оксаны Симон и Александра Шабалина. Затем прозвучало немало популярных военных песен, среди которых любимые всеми солистами творческого коллектива «Казаки в Берлине», «Песенка военных корреспондентов», «Потому что мы пилоты» и другие.

Зрители также высоко оценили и классические произведения в исполнении Дилором Далиевой и Вадима Панфилова. Не обошлось без композиций морской тематики, а также казачьих, лирических и эстрадных песен.

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