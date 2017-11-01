01.11.2017 (17:09)

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением.

Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.

Во время авиаудара прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования



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