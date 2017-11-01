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01.11.2017 (16:37)

Более 1,7 тыс. военнослужащих ЦВО воспользовались целевым жилищным займом по программе военной ипотеки

Более 1,7 тыс. свидетельств на получение целевого жилищного займа выдало ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» с начала года военнослужащим, проходящим службу на территории Центрального военного округа.

За последние пять лет – в период деятельности ФГКУ «Центррегионжилье» – более 15 тыс. военнослужащих стали обладателями собственных квадратных метров по программе военной ипотеки.

Размер ежегодного накопительного взноса, перечисляемого участнику военной ипотеки, ежегодно индексируется. Так, если в 2016 году сумма взноса составляла 245,88 тыс. руб., то в 2017 году - 260,141 тыс. руб.

Средства на счетах военнослужащих не только гарантированы государством, но и помимо этого приносят инвестиционный доход участнику новой программы.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная ипотека
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