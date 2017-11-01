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01.11.2017 (15:17)

Разведчики ВДВ до конца года получат новейшие «Тигры» с дистанционно управляемым модулем «Арбалет»

Подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск до конца текущего года поступит на вооружение  около 40 специальных транспортных средств «Тигр-М» с дистанционно управляемым модулем «Арбалет».

Модернизированные «Тигры» оснащены крупнокалиберным пулемётом и современным комплексом оптико-электронной разведки с новейшей системой навигации и ориентации, телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером и другим специальным оборудованием.

Новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем в отличие от своих предшественников имеют также средства быстрой маскировки.

Появление такого типа транспорта у спецназа ВДВ существенно повысит боевые возможности и мобильность разведывательных групп, их способность выполнять задачи  в отрыве от основных сил десанта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Перевооружение
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