01.11.2017 (15:17)
Разведчики ВДВ до конца года получат новейшие «Тигры» с дистанционно управляемым модулем «Арбалет»
Подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск до конца текущего года поступит на вооружение около 40 специальных транспортных средств «Тигр-М» с дистанционно управляемым модулем «Арбалет».
Модернизированные «Тигры» оснащены крупнокалиберным пулемётом и современным комплексом оптико-электронной разведки с новейшей системой навигации и ориентации, телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером и другим специальным оборудованием.
Новейшие бронеавтомобили с автоматизированным боевым модулем в отличие от своих предшественников имеют также средства быстрой маскировки.
Появление такого типа транспорта у спецназа ВДВ существенно повысит боевые возможности и мобильность разведывательных групп, их способность выполнять задачи в отрыве от основных сил десанта.