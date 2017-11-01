01.11.2017 (15:08)

У новобранцев Балтийского флота начались занятия по общевойсковой подготовке

Военнослужащие, прибывающие для прохождения службы в соединения и воинские части Балтийского флота в рамках осеннего призыва, приступают к обучению по программе общевойсковой подготовки.

С военнослужащими проводятся занятия по тактической подготовке, военной медицине, топографии. Кроме того, они изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

В настоящее время в рамках призыва в соединения и воинские части Балтийского флота уже отправлено более 200 человек.

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