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01.11.2017 (15:08)

У новобранцев Балтийского флота начались занятия по общевойсковой подготовке

Военнослужащие, прибывающие для прохождения службы в соединения и воинские части Балтийского флота в рамках осеннего призыва, приступают к обучению по программе общевойсковой подготовки.

С военнослужащими проводятся занятия по тактической подготовке, военной медицине, топографии. Кроме того, они изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

В настоящее время в рамках призыва в соединения и воинские части Балтийского флота уже отправлено более 200 человек.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Военная служба по призыву
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