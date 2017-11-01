01.11.2017 (15:02)

В войска досрочно поставлена партия модернизированных танков Т-72Б3

«Уралвагонзавод» с опережением на месяц завершает выполнение долгосрочного контракта с Министерством обороны РФ по поставкам модернизированных танков Т-72Б3. Эшелон с боевыми машинами уже отправлен заказчику.

По данным производителя, Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков.

Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи.

Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа «Сосна», автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ней, бортовыми экранами типа «Реликт» – комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях.

Установленная система управления огнем, цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.

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