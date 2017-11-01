01.11.2017 (14:54)

Более 100 офицеров БФ держат экзамен по боевой подготовке

Сегодня на Балтийском флоте начались учебно-методические сборы с командирами рот (батарей) из соединений и воинских частей 11-го армейского корпуса, соединений противовоздушной обороны и морской пехоты флота.

Основными целями мероприятия являются закрепление навыков, необходимых молодым офицерам для выполнения своих должностных обязанностей, и внедрение перспективных форм и методов обучения подчиненных.

Более 100 офицеров сдадут зачеты и выполнят нормативы по огневой и физической подготовке, а также вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, находящихся на вооружении воинских частей.

В частности, на полигоне командиры подразделений проведут стрельбы из вооружения танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и новейших бронетранспортеров БТР-82А.

На занятиях по физической подготовке офицеры продемонстрируют свою силу, выносливость, быстроту при преодолении полосы препятствий.

В обеспечении сборов задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

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