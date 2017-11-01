01.11.2017 (13:57)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начинается подготовительный период к новому учебному году

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) со следующей недели начнется подготовительный период к новому учебному году, к которому будут привлечены 100% военнослужащих.

В течение месяца пройдут занятия с личным составом медицинской службы, учебно-методические сборы с офицерским составом, испытания на присвоение классной квалификации и занятия по безопасности военной службы.

В рамках подготовительного периода будет проведена подготовка объектов ОГРВ ПРРМ к эксплуатации в зимних условиях. Военнослужащими будет произведен перевод более 100 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации. Кроме того, в ОГРВ ПРРМ будет усовершенствована учебно-материальная база (УМБ) войскового стрельбища, танкодрома и автодрома. В ходе подготовительного периода после ремонта будет сдан в эксплуатацию стрелковый тир.

Работы по ремонту и обслуживанию ВВТ и учебно-материальной базы будут произведены силами квалифицированных специалистов военнослужащих ремонтных подразделений и подразделений обеспечения. Данная категория военнослужащих имеет образование по техническим специальностям и многолетний опыт работы с военной техникой и оборудованием УМБ.

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