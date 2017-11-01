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01.11.2017 (13:48)

Сослуживцы погибшего в Сирии полковника Валерия Федянина выступили с инициативой о присвоении новому катеру СФ имени мужественного офицера

На Северном флоте подготовлены предложения в адрес Главного командования ВМФ России о присвоении новому противодиверсионному катеру проекта «Грачонок» имени командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике.

Эту инициативу сослуживцев полковника Валерия Федянина поддержал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Предложение о наименовании катера, поступившего на вооружение отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил, по поручению командующего Северным флотом уже направлены на рассмотрение в Главкомат ВМФ.

В настоящее время противодиверсионный катер завершает комплекс государственных ходовых испытаний, после чего на нём будет торжественно поднят Военно-морской флаг.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот
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